В связи с этим Шлесерс заявил, что отказывается давать какие-либо комментарии относительно "разговоров в Rīdzene" до тех пор, пока не будут опубликованы и его разговоры с представителями "Единства", Нацблоком и экс-президентом Валдисом Затлерсом.

Ранее уже сообщалось, что журнал Ir опубликовал записи переговоров с участием так называемых олигархов и политиков в гостинице Rīdzene. В ходе этих разговоров обсуждались способы влияния на латвийскую политику и СМИ, а также финансовые вопросы. Портал Delfi подробно пересказывал содержание публикаций:

"Путин сказал — это важный проект". Что мы узнали из прослушки разговоров Шлесерса и Лембергса

"40% русских, 10-15% латышей. Рига наша forever". Что мы узнали из второй части прослушки "разговоров в Ridzene"

"Разговоры в Ridzene": как "Шлесерс и ко" купили Diena и делали "как в России"