В четверг Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону, предусматривающие обязанность водителей транспортных средств не только показывать документы сотрудникам полиции, пограничникам или таможенниками но и по требованию передавать их для проверки.

Как указывают авторы поправок, многие водители считают, что норма о предъявлении стражам закона документов не обязывает их давать документы полицейским в руки, что приводит к конфликтам. Теперь двойная интерпретация нормы будет исключена.

Также планируется дополнить закон пунктом о том, что водитель транспортного средства не может отказаться от проверки на наличие в организме алкоголя или наркотических веществ и психотропных препаратов.

Кроме того, в закон будет внесено уточнение о том, что лицо, чье место жительства задекларировано в Латвии, должно будет платить налог на эксплуатацию зарегистрированного за границей автомобиля в соответствии с периодом его эксплуатации в Латвии.