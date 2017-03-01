Три года назад, когда размер штрафа за безбилетную езду еще не был увеличен, контролерам попадались примерно 72 тыс. "зайцев". В прошлом году — на 5 тыс. меньше (67 058 нарушителя). При этом в Rīgas satiksme отмечают, что ужесточение наказания желаемых результатов не принесло.

"К сожалению, если у человека будет хоть малейшая возможность не платить, он ею воспользуется", — признает представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. Есть, например, один "хронический заяц", которого ловили более 140 раз.

На предприятии Rīgas satiksme говорят, что контролеры иногда могут пойти навстречу пассажиру. Особенно, если речь идет о школьниках. Дети нередко забывают э-талон дома. И к такой категории пассажиров отношение со стороны контролеров более лояльное — детям объясняют важность регистрации поездок.

"Если же мы говорим о других пассажирах, тогда штраф 20 евро, если платить на месте, и 30 евро — если отложить платеж и если это первый штраф", — говорит представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, отмечая, что размер штрафа растет с каждым новым нарушением. Максимальный штраф — 50 евро. Если не платить, за дело берется компания по взысканию долгов. Если и это не помогает, предприятие подает на должника в суд.

Проведенный в конце прошлогогода опрос "Латвийский барометр DNB" показал, что три четверти, или 74% населения Латвии считают, что одна из главных проблем общественного транспорта в Латвии — его дороговизна.