Сотрудники Госполиции после получения звонков от обеспокоенных родителей в связи с поднятым недавно ажиотажем из-за суицидальной игры "Синий кит" провели проверки, однако доказательств, что эту игру организовали некие взрослые люди, не нашли.

Как в понедельник рассказал журналистам руководитель Управления превенции Госполиции Андис Ринкевич, полиция и Госинспекция по защите прав детей получили массу тревожных звонков от родителей и школьных социальных педагогов по поводу существования этой игры.

В течение недели проводились проверки, но полиция не констатировала ни одной преступной группировки, целью которой было бы вынуждать подростков причинять себе телесные повреждения. При этом подтвердилось, что подростки в соцсетях распространяют призывы друг к другу осуществлять такие действия, в том числе и угрозы.

"Мы проверили эту информацию и пришли к выводу, что дети дурачатся или шутят. Однако вызывает опасения то, с каким рвением подростки, узнав о якобы существовании такой игры, начали обмениваться информацией. В списке заданий — вполне невинные вещи, например, что-то сфотографировать или сказать, но организуют это все сами подростки. Это группы по молодежным интересам, обменивающиеся информацией, например, о музыке", — пояснил Ринкевич.

Несмотря на то, что полиция не получила официального подтверждения того, что дети причиняли себе телесные повреждения, Ринкевич призывает взрослых обращаться в полицию или Госинспекцию по защите прав детей в случае констатации участия ребенка в таких "списках заданий".

В свою очередь глава Инспекции Илона Кронберга отметила, что увлечение детей такими группами в соцсетях свидетельствует о том, что у них неорганизованное свободное время, а в семье не установлены правила пользования смартфоном и компьютером. "В таких играх не участвуют дети с нормальными отношениями в семье и структурированным досугом. Здоровый подросток защищен от таких занятий", — подчеркнула она, посоветовав родителям наблюдать за поведением детей.

Как сообщало ранее Русское вещание LTV7, учителя рижских школ обратили внимание на смертельно опасные игры, которые тиражируют в Интернете. Педагоги и школьные психологи ведут профилактические беседы с учениками. С просьбой о помощи обращаются и сами дети. Специалисты единогласно считают, что лучшая профилактика — близкая эмоциональная связь с ребенком и его поддержка в сложных ситуациях. Однако в некоторых случаях без помощи профессионалов не обойтись. Телефон доверия инспекции по защите прав детей — 116111.