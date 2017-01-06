В восточной и юго-восточной части Латвии в ночь на субботу столбик термометра может опуститься до отметки в -23..-28 градусов, холоднее всего будет ранним утром в Латгале.
Одновременно в субботу на побережье в Курземе будет +1 градус, в Латгале — до -18 градусов, а к вечеру вновь — до -20 градусов.
На большей части страны в ночь на воскресенье уже не будет так холодно — от -3 до — 13 градусов, в воскресенье днем — от +1 до -3 градусов, на востоке страны — от -4 до -9 градусов.
В субботу также будет пасмурно, ожидается снег, в прибрежной зоне — метель. В воскресенье — без существенных осадков.
В понедельник, 9 января, на побережье в Курземе будет уже до +5 градусов. В середине и во второй половине предстоящей недели ожидается порывистый ветер и осадки.
Nākamajā nedēļā A un C raj. pieturēsies sals,bet jūras piekrastē iespējami atkušņi, aukstākā nakts gaidāma sestdien: https://t.co/4x1W8hADOP pic.twitter.com/d1MjoYn5gt
— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 6 января 2017 г.