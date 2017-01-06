В пятницу вечером и в ночь на субботу еще больше подморозит, но уже в субботу территорию Латвии начнет пересекать атмосферный фронт, станет теплее, но пасмурно, прогнозирует Global Forecast System.

В восточной и юго-восточной части Латвии в ночь на субботу столбик термометра может опуститься до отметки в -23..-28 градусов, холоднее всего будет ранним утром в Латгале.

Одновременно в субботу на побережье в Курземе будет +1 градус, в Латгале — до -18 градусов, а к вечеру вновь — до -20 градусов.

На большей части страны в ночь на воскресенье уже не будет так холодно — от -3 до — 13 градусов, в воскресенье днем — от +1 до -3 градусов, на востоке страны — от -4 до -9 градусов.

В субботу также будет пасмурно, ожидается снег, в прибрежной зоне — метель. В воскресенье — без существенных осадков.

В понедельник, 9 января, на побережье в Курземе будет уже до +5 градусов. В середине и во второй половине предстоящей недели ожидается порывистый ветер и осадки.

