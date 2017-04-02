Латвийский центр метеорологии, геологии и окружающей среды опубликовал исследование, в котором дается широкий обзор изменений климата за последние 50 лет, а также сценарий, как глобальные климатические изменения повлияют на Латвию, пишет журнал Sestdiena.

Как отмечает SestDiena, зачастую можно услышать разговоры о том, что процесс глобального потепления настолько стремителен, что в скором времени в Латвии начнут выращивать бананы, а на месте юрмальских сосен появятся пальмы. Синоптики полагают, что судить о возникновении тропиков в балтийском регионе еще преждевременно, однако нужно быть готовым к тому, что климатические изменения действительно все больше влияют и на природу, и на хозяйственную деятельность человека.

Согласно самому мягкому сценарию, в XXI веке из-за потепления климат в Латвии станет примерно таким же, как в нынешней Венгрии. При этом количество осадков может увеличиться. Второй сценарий, при котором глобальное потепление окажется более стремительным. К концу XXI века латвийский климат будет напоминать погоду на севере Италии или во Франции.

Потепление предоставит новые возможности ведения сельского хозяйства в стране, отмечает издание. Правда, при этом придется считаться и с появлением новых вредителей, которые для нашей климатической зоны нехарактерны.

Синоптики также предполагают, если в будущем лето будет дольше и жарче, а в некоторые дни жара станет и вовсе невыносимой, но со временем люди к этому привыкнут. Типичное лето в 2060 году может быть похожим на 2002-й или 2010-й годы, когда столбики термометров по несколько дней подряд поднимались выше отметки +30 градусов.

Что же касается зимы, она со временем станет короче и теплее. Как отметили синоптики, в конце текущего века в Риге, например, зимняя погода будет держаться 15—30 суток (имеется в виду мороз без оттепели). Если посмотреть на исследование, то можно заметить, что в начале 90-х годов и середине 70-х годов XX века бывали зимы, когда таких морозных дней без оттепели было всего 10-16, а зимой 2008 года метеорологи насчитали таких всего 16.

Еще одна интересная тенденция, которую выявили специалисты: погода в Латвии становится экстремальнее, однако все реже фиксируются бури. Например, в восточных районах страны с метеорологической точки зрения ни зимой, ни осенью бурь почти не бывает. Средняя скорость ветра 21 метр в секунду была зарегистрирован в тех краях лишь пару раз за столетие. В центральной части страны и в прибрежных районах Латвии средняя сила ветра составляет 11 метров в секунду, зимой и осенью норма для порывов составляет 20 метров в секунду.

В Министерстве по защите окружающей среды и региональному развитию, которое следит за изменениями климата, журналу пояснили, что этой проблеме уделяется очень пристальное внимание. Но для экономики и общества было бы важно не только пассивно ожидать климатические перемены, но и готовиться к ним. Как следует из исследования, проведенного Европейским агентством окружающей среды (ЕАОЗ), для нашего региона изменения климата сулят неплохую перспективу: лучше будут расти леса, крестьяне смогут снимать богатые урожаи, на отопление потребуется меньше энергии, возрастет потенциал гидроэлектростанций, теплый климат летом будет привлекать все больше туристов.

Однако в европейском исследовании есть одно существенное противоречие с исследованиями латвийских специалистов: ЕАОЗ прогнозирует в будущем в Латвии очень серьезные последствия зимних штормов, а местные синоптики установили, что ни в одном из сценариев климатических изменений никаких бурь на территории страны не ожидается. Более того, нет даже никакой тенденции к увеличению средней силы ветра.