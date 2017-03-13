Запрещенное соглашение, которое устанавливает минимальную цену на рынке, — одно из самых тяжких нарушений принципа конкуренции. От таких действий страдают как потребители, так государство и самоуправление, отметила в понедельник на пресс-конференции глава Совета по конкуренции Скайдрите Абрама.

"Уже многие слышали, что это было сделано в интересах жителей, социальных интересов. Полная чушь. Это только интерес двух предприятия", — была категорична в своей оценке глава Совета по конкуренции.

Напомним, что речь идет о договоре между Rīgas satiksme и Rīgas mikroautobusu satiksmе, которое обеспечивает пассажирские перевозки микроавтобусами. Соглашение предусматривает пункт о том, что плата за проезд в микроавтобусах не должна быть ниже тарифа Rīgas satiksme. Поэтому Совет по конкуренции решил оштрафовать муниципальное предприятие на 2,1 млн евро, а Rīgas mikroautobusu satiksmе — на 87 948 евро.

Совет по конкуренции также обязал предприятия прекратить реализацию запрещенного соглашения, а Rīgas mikroautobusu satiksmе — установить плату за проезд независимо, на основе объективных расчетов себестоимости проезда одного пассажира.

По мнению Совета по конкуренции, в результате соглашения пассажиры были лишены возможности выбора, так как в Риге было сокращено с 37 до 20 маршрутов микроавтобусов, а количество перевозчиков — с восьми независимых предприятий до одного.

Еще на прошлой неделе руководство Rīgas satiksme заявило, что оспорит решение Совета по конкуренции о штрафе в размере 2,1 млн евро.

Абрама, в свою очередь, заметила, что безусловно предприятия вправе обжаловать решение Совета по конкуренции. Но руководитель совета также предостерегла предприятия, что выписанный штраф они не вправе перекладывать на плечи пассажиров, увеличивая плату за проезд.

Если суд встанет на сторону Совета по конкуренции, а предприятия откажутся оплатить штраф, тогда деньги придется взыскивать через судебных исполнителей.

Если же в течение трех месяцев предприятия не выполнят правовое предписание, Совет по конкуренции может еще вынести более суровое наказание.

Как уже ранее писал портал DELFI, член правления Rīgas satiksme Эмилс Якринс заявил, что предприятие получило решение совета и удивлено как самим решением, так и суммой штрафа, сказал Якринс. Предприятие проанализирует претензии СК и подаст свои аргументы в суд. Якринс выразил надежду, что в суде СК внимательнее прислушается в аргументам предприятия.

Он указал, что в 2012 году Рижская дума приняла решение о полной передаче сети общественного транспорта Rīgas satiksme, так как закон об общественном транспорте позволяет передавать 35% маршрутной сети подрядчику.

И в 2012 году, и сейчас Рижская дума устанавливает цену проезда в общественном транспорте, и эта цена ниже, чем себестоимость у Rīgas satiksme. В 2012 году проезд стоил 50 сантимов, сейчас — 1,15 евро. Самоуправления дотирует большую часть пассажиров, пользующихся услугами Rīgas satiksme, подчеркнул Якринс..