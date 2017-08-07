Литовская ПВС проверила пять указанных неправительственными организациями птицеферм в районах Электриняй и Плуньге и не выявила в них нарушений условий содержания кур-несушек.

Как сообщалось, в течение нескольких дней более 4000 человек в петиции на сайте rimi.olucena.lv призвали торговое предприятие Rimi отказаться от торговли яйцами, которые снесли куры, содержащиеся в клетках.

1 августа организация по защите животных "Tusti narvai" опубликовала видеоматериалы с литовских ферм, произведенные которыми яйца продаются под торговым знаком Rimi в Латвии. Куры, изображенные на видео, лысые, изможденные, с ранами и паразитами.

Латвийское общество сталкивается с проблемами содержания домашней птицы в клетках уже второй раз, сообщает "Dzīvnieku brīvība". Очень похожая картина открылась осенью 2016 года, и тогда речь шла о курах предприятия Balticovo. Правда, в ходе проверок Продовольственно-ветеринарная служба нарушений не выявила.