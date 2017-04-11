Впредь бывшие сотрудники структур МВД, Министерства обороны и Министерства культуры будут пользоваться теми же льготами, что и остальные пенсионеры — бесплатный проезд для неработающих и 50-процентная скидка для работающих пенсионеров по выслуге лет.

До сих пор не было возможности пенсионеров, получающих пенсии по выслуге лет, из-за юридических нюансов включить в список льготников — в Министерстве внутренних дел отсутствовала единая база данных людей, получающих такую пенсию. Теперь юридические вопросы решены.

Скидку в размере 60% на проезд в общественном транспорте также смогут получить оба родителя, воспитывающих от трех до пяти детей. Ранее скидка доставалась только одному из родителей.

Что касается медиков, то те, кто работает в одном из рижских муниципальных медучреждений больше 20 часов в неделю, также смогут получить скидку на проезд.

Решение вступит в силу в течение месяца. Больше информации о порядке получения льгот предприятие Rīgas satiksme опубликует после Пасхи.