Издание отмечает, именно с овощей и фруктов стоило бы начать процедуру введения "льготного" НДС. Дело в том, что именно эта отрасль больше всего страдает от теневой экономики и непосильных налогов. Треть продаваемой в Латвии клубники и помидоров ввезены без уплаты НДС. При снижении ставки этого налога местному производителю становится легче конкурировать с импортом, что даст возможность небольшим производителям "встать на ноги" и расширить свой бизнес.

Например, если предложение крестьян было бы услышано еще в прошлом году, и на данный момент ставка в размере 5% уже была бы введена, то, например, свекла стоила бы на 3-5 центов за килограмм дешевле. Картофель и морковь — на 4-6 центов дешевле. Также выгоднее стало бы покупать цветную капусту, клубнику, помидоры, огурцы, брокколи.

Цена имеет значение

Из-за не слишком хорошего финансового положения многие жители Латвии при покупке продуктов питания ориентируются на самую низкую цену из предлагаемых или товары по акции. Neatkarīgā rīta avīze отмечает, что для части латвийцев важна даже разница в несколько центов.

Осенью 2014 года, когда в результате российского эмбарго в магазинах Латвии упали цены на молоко, потребление молочных продуктов резко выросло. В некоторых случах латвийские производители заявляли о росте объемов сбыта на 20-26% по сравнению с результатами за предыдущий год.

Когда же цены на молоко начали расти, латвийцы стали меньше покупать молочные продукты. Например, согласно данным сети магазинов ELVI, объемы продаж кефира, молока, сметаны и творога в 2017 году упали на 4-6%. Меньше стали брать и йогурты. В результате потребитель предпочитает брать более дешевые продукты с добавками растительных жиров: например, сметанные изделия "под сметану" стали более чем вполовину популярней.

За последние 10 лет ставки НДС в Латвии менялись неоднократно. В середине 2012 года размер основной ставки был уменьшен на 1 процентный пункт. Но при этом почти ежегодно власти сокращают список тех товаров и услуг, которым полагается уменьшенная ставка НДС.