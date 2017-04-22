Сильный ветер в Латвии и соседних странах спровоцировал циклон, который из Финляндии и стран Балтии перемещается в сторону России. Однако наиболее сильные порывы ветра вызваны кучевыми облаками, которые во многих местах Латвии принесли осадки в виде дождя, снега и града.
На западе Латвии скорость ветра до полудня не превышала 12-17 метров в секунду. На востоке страны, как видно на карте АО "Садалес тиклс", сильный ветер привел к перебоям в электроснабжении. К 13 часам дня было зарегистрировано 44 аварийных отключений электроснабжения.