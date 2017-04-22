В субботу после полудня на станции метеонаблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в Алуксне, а также на метеостанции предприятия Latvijas valsts ceļi между Лудзой и Зилупе были зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду.

Сильный ветер в Латвии и соседних странах спровоцировал циклон, который из Финляндии и стран Балтии перемещается в сторону России. Однако наиболее сильные порывы ветра вызваны кучевыми облаками, которые во многих местах Латвии принесли осадки в виде дождя, снега и града.

На западе Латвии скорость ветра до полудня не превышала 12-17 метров в секунду. На востоке страны, как видно на карте АО "Садалес тиклс", сильный ветер привел к перебоям в электроснабжении. К 13 часам дня было зарегистрировано 44 аварийных отключений электроснабжения.