Управление охраны природы (УОП) обратилось в Госинспекцию данных, чтобы выяснить, не произошла ли утечка информации о владельцах лесов, сообщает в пятницу вечером передача LTV "Панорама".

Несколько компаний, занимающихся скупкой и разработкой леса, рассылают письма и звонят владельцам лесных участков, пугая учетом природных ресурсов и предлагая быстро выкупить их владения. Скупщики заявляют, что если в лесу найдут биотопы, то запретят вести внем какую-либо хозяйственную деятельность.

Однако УОП подчеркивает, что фирмы распространяют лживую информацию, и призывают не попадаться на их крючок и не продавать дешево дорогие участки. В Управлении также поясняют, что учет природных ресурсов вовсе не означает, что на частную территорию наложат запрет. Шансы найти в частных лесах охраняемые биотопы невелики, но если что-то такое и найдут, то ограничения можно наложить только с разрешения владельца леса.

По словам директора департамента УОП Гиты Строде, скупщики действуют очень активно — ездят по конкретным домам, являются к пожилым владельцам леса и уговаривают продать участки, иногда — ниже рыночной цены. Пугают, утверждая, что если при учета найдут биотопы, на этой территории ничего нельзя будет делать. Строде добавляет, что ничего незаконного такие фирмы не делают, но поступают неэтично.

"Они знали мои имя и фамилию, знали площадь моего леса, — рассказала передаче одна из владелец леса, к которой явились скупщики. — Где все эти компании берут информацию о людях?"

У Управления охраны природы есть сведения о трех фирмах, которые, пугая людей учетом биотопов, пытаются дешево скупить леса.