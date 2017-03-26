Передача отмечает, что цель создания Службы внутреннней безопасности со штатом около полусотни человек — экономия средств. До осени прошлого года охраной рынка занималась компания Apsardze Jūra — SBE, которой руководство АО Rīgas Centrāltirgus платило миллион евро в год.

Что касается дружбы Дубова и Морозова, то они оба в 2013 году отметились как активные борцы со "спайсом" (курительными смесями) на улицах Риги. Эти действия поддержал мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие"). Впоследствии Морозов стал членом правления молодежной организации "Согласия" под названием Restart.lv.