Расходы на вторую очередь проекта перестройки Островного моста с первоначально запланированных 17,3 млн евро выросли до 30,26 млн евро, свидетельствует документ финансового комитета Рижской думы.

В сентябре Рижская дума постановила, что вторая очередь обновления моста будет выполнена до 2020 года за 17,3 млн евро с привлечением средств из Фонда сплочения ЕС.

Сегодня в 15.00 на заседании финансового комитета планируется рассмотреть заявление думского департамента сообщения о необходимости дополнительных 13 млн евро на вторую очередь реконструкции Островного моста.

В реконструкцию Островного моста вложено уже более 10 млн евро. Проектирование второй очереди завершится в июне 2017 года, и сразу же будет объявлен конкурс на строительство.

Во второй очереди будет построен путепровод через ул. Краста, путепровод на Луцавсале, эстакады на Закюсале, мост через Биекеньгравис в верхнем течении, эстакада через Биекеньгравис и подъездные пути на всем комплексе моста.

Планируется построить путепровод через ул. Маза Краста, туннель на ул. Маскавас, заезд на кольцо Мукусалас до ул. Карля Улманя и Баускас. Также будет построена дополнительная полоса на съезде с моста на ул. Мукусалас, перестроены и обновлены существующие полосы.