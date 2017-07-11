Годы независимости показали, что долго удержать любовь избирателей невозможно. В небытие ушли такие политические гранды, как "Latvijas cels" и Народная партия. Сегодня все вероятнее становится, что забвение ожидает и "Единство", пишет газета Neatkarīgā rīta avīze.

Как единая партия эта политическая сила сформировалось в 2010 году, а в формате объединения трех разных партий существовала с 2009 года. Если сбудутся ожидания политических конкурентов и прогнозы политологов, предстоящие в 2018 году парламентские выборы, несмотря на публичный оптимизм лидеров "Единства", могут стать для партии последними.

"В политических кулуарах очень активно говорят о передислокации некоторых представителей "Единства" в ряды Новой консервативной партии. Имена прочих членов "Единства", вероятно, останутся в истории политики", — так будущее некогда могущественной политической силы видит лидер Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис.

Представитель "Единства" Илзе Винькеле в разговоре с телеканалом TV3 заявила, что раскол внутри партии уже неизбежен. По ее словам, возможность покинуть ряды парламентской фракции всерьез рассматривают Инт Далдерис, Андрей Юдин, Алексей Лоскутов и Лолита Чигане, которые уже длительное время критикуют нынешний политический курс объединения.

Винькеле полагает, что ушедшие из "Единства" политики могут создать свою собственную партию.

Другой представитель "Единства", депутат Европарламента Артис Пабрикс предлагает объединиться с Новой консервативной партией (НКП), Латвийским объединением регионов (ЛОР) и партией "Для развития Латвии". На телеканале LNT в передаче "900 секунд" Пабрикс сказал, что партии основаны на сходных платформах и хотят видеть Латвию европейским государством.

Политик с надеждой ждет съезда "Единства". По его мнению, новое руководство партии должно немедленно начать переговоры об объединении с тремя упомянутыми партиями. Влияние каждой партии по отдельности невелико, так что объединение перед выборами необходимо, пока такая возможность еще есть.

Напомним, что "Единство" в 2010 году также было создано перед выборами в Сейм с целью объединить политический вес трех партий (национал-консервативное "Новое время", "Гражданский союз" и социал-либеральное "Общество за другую политику" и противостоять "Согласию". В результате на выборах в 10 Сейм "Единство" заняло первое место, получив 33 мандата и получило право сформировать правительство.