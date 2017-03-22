Минздрав Латвии надеется с помощью единовременных и ежемесячных дополнительных выплат привлечь медиков на работу за пределами Риги. Эти компенсации предусмотрены одобренным вчера правительством проектом правил Минздрава, пишет газета Latvijas Avize.

Минздрав указывает — важным фактором в Латвии является старение специалистов здравоохранения, особенно среди семейных врачей. Эта проблема актуальна во всей Европе.

В Латвии 28,5% врачей — предпенсионного и пенсионного возраста, а врачи в возрасте до 40 лет составляют всего 18,8%. Поэтому равномерная и качественная смена поколений в здравоохранении невозможна, и без всеобъемлющей активной программы привлечения молодых специалистов в ближайшее время ситуация еще больше ухудшится. В отдельных местах в регионах Латвии существуют проблемы с тем, чтобы найти семейного врача, многие семейные врачи — старше 65 лет, указывает Минздрав.

Единовременные и ежемесячные компенсации планируется выплачивать медикам, которые будут работать в практиках семейных врачей и в стационарах, а также в амбулаторной психиатрии и службе неотложной медицинской помощи за пределами Риги. Единовременная компенсация планируется в размере пяти месячных зарплат, предусмотрена также дополнительная компенсация в размере месячной зарплаты за каждого члена семьи. Ежемесячную компенсацию в размере 200 евро на покрытие расходов на содержание планируется выплачивать в течение первого года работы.

В течение первой половины второго года планируется выплачивать 70% от этих 200 евро, в течение второго полугодия — 30%. На компенсации до 2023 года будет доступно 10 млн евро, из них 8,5 млн евро составит софинансирование из фонда ЕС. Таким образом планируется до 31 декабря 2023 года привлечь в регионы 1420 медиков, в том числе 709 — до 31 декабря 2020 года.