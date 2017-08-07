Изначально введение права закрывать интернет-сайты было обосновано не необходимостью закрытия такого рода порталов, а необходимостью закрытия нелегальных сайтов азартных игр, отметил он.

Это противоречивый случай, а окончательное решение в этом вопросе станет прецедентом в дальнейшем применении закона, считает Смилтенс. Необходимо найти уравновешенное и соразмерное решение этого вопроса, учитывая, что интернет-бизнес можно за одну секунду перенести в другую страну, и государство может потерять налоговые доходы, добавил он.

В свою очередь министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс, представляющий национальное объединение, считает, что надо бороться с теневой экономикой, а не искать какого-то рода выгоды.

Как сообщалось, 7 августа по запросу СГД имя домена "ss.lv" было отключено.

СГД приостановила деятельность предприятия ООО Internet, которое связано с владельцами портала объявлений Ss.lv. ООО Internet не имеет права предлагать свои услуги ни на одном портале или домене. 3 августа Internet обжаловало принятое СГД решение гендиректору учреждения.

Происходящее с порталом объявлений Ss.lv вызвало бурю негодования в ИТ-отрасли, которой непонятно, как можно остановить работу успешного предприятия и образцового плательщика налогов, заявил владелец ООО Inbokss Андрис Грикис, добавив, что в такой ситуации компании начнут уходить из латвийской юрисдикции, чтобы сохранить свой бизнес.