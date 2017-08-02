Сегодня состоится заседание правления "Единства", на котором будет рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании Солвиты Аболтини на посту председателя парламентской фракции, а также о подготовке партии к предстоящим в следующем году выборам Сейма.

Ранее Смилтенс заявил, что не будет баллотироваться на должность председателя партии, если фракцией продолжит руководить Аболтиня.

Смилтенс получил сигнал о том, что покинуть "Единство" могут многие уважаемые члены и даже целые отделения, если в партии не произойдут изменения.

По его словам, если таких перемен не будет, на следующих выборах партия может набрать всего 4-6% голосов избирателей, а это означает, что она потеряет представительство и в Сейме, и в правительстве. "Единственный способ, как нам бороться за поддержку общества в размере 10-20%, это действительно провести радикальные перемены в "Единстве", — сказал Смилтенс.