Смилтенс еще в прошлом году боролся с Пиебалгсом за этот пост, но был избран заместителем председателя партии.

Сегодня после заседания правления он заявил, что не отказывается ни от одного своего слова год назад - "Единству" необходимы новая мощь, динамика и энергия. ""Единство" должно остаться на политической сцене Латвии, и события, связанные с "переговорами олигархов", это только доказывают", - сказал политик.

Он отметил, что на "переговорах олигархов" обсуждалось определенное направление развития Латвии, о котором договаривались Янис Урбанович, Айвар Лембергс, Айнар Шлесерс и, возможно, Андрис Шкеле. "Я категорически против такого направления", - подчеркнул Смилтенс, добавив, что одним из пунктов этого плана была и ликвидация "Единства".