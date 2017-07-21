Он временно приостанавливает и выдвижение своей кандидатуры на пост председателя "Единства" на съезде партии 19 августа.
Смилтенс недоволен тем, что на должность главы партии обсуждаются две кандидатуры - его и руководителя фракции Солвиты Аболтини. "У нас диаметрально различное представление о дальнейшем развитии партии. Фракция "Единства" должна принять решение о будущем партии и о человеке, которому будет доверено руководство ею", - сказал политик.
Он уверен, что единственный путь "Единства" - радикальные перемены в партии. Смилтенс добавил, что решение фракции будет определяющим и для его дальнейшего пребывания в партии. "Либо мне будет оказано доверие и я возглавлю партию, либо я уйду", - сказал Смилтенс.