В расстановке партий Смилтенс больших изменений не прогнозирует — в парламент пройдут "Согласие", нынешние коалиционные партии, а двумя новыми "центрами притяжения" станут Латвийское объединение регионов (ЛОР) и Новая консервативная партия (НКП). Смилтенс считает, что из Сейма уйдет партия Ингуны Судрабы "No sirds Latvijai".

Смилтенс видит в ЛОР большой потенциал и рассматривает его как "центр притяжения" для других политических сил.

Сам он сейчас руководит близкой к ЛОР организации "Общество за центристскую политику", цель которого состоит в том, чтобы ввести в политику новых людей и добиться смены поколений.