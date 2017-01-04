Техпаспорт надо предъявить не водителю общественного транспорта, а контролерам во время проверки.

Такую возможность может использовать любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь не обязательно.

Предъявленный техпаспорт подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится на дорогах города, что и является целью введения самоуправлением "снежных" билетов.