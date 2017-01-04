Техпаспорт надо предъявить не водителю общественного транспорта, а контролерам во время проверки.
Такую возможность может использовать любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь не обязательно.
Предъявленный техпаспорт подтвердит, что конкретное транспортное средство в данный момент не находится на дорогах города, что и является целью введения самоуправлением "снежных" билетов.Стоит учитывать, что из-за снегопада автобусы и троллейбусы в Риге курсируют примерно с часовым опозданием, сообщает предприятие Rīgas satiksme.
Снегопад нарушил также график движения трамваев — они отстают от расписания примерно на 20 минут.
Снег и многочисленные ДТП существенно затрудняют движение по столичным улицам. На Каменном и Вантовом мостах стоят автомобильные пробки, заторы образовались на улицах Ганибу дамбис, Мукусалас и в других местах. Из-за аварий замедлено движение на Островном мосту, ул. Ранькя дамбис и др. столичных магистралях.