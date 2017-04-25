Со среды на ул. Стабу в Риге будет ограничено движение

Foto: Publicitātes foto Во время ремонта водопровода с 26 по 30 апреля будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Стабу от улицы Кр. Барона до улицы Александра Чака, сообщает портал самоуправления Riga.lv Исполнителям работ поручено разместить дорожные знаки, оповещающие об объездных путях, а также сообщить об изменениях в движении жителям и предприятиям, которые используют участки дорог на ограниченном участке, для подъезда к жилым домам или предприятиям, а также обеспечить движение оперативного транспорта.

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