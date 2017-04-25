Исполнителям работ поручено разместить дорожные знаки, оповещающие об объездных путях, а также сообщить об изменениях в движении жителям и предприятиям, которые используют участки дорог на ограниченном участке, для подъезда к жилым домам или предприятиям, а также обеспечить движение оперативного транспорта.