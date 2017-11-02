На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей "за искоренение билингвального образования" в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Автором инициативы является Карлис Мартинсонс, который считает, что билингвальная система образования вносит раскол в общество и создает проблемы с коммуникацией в государстве. По его мнению, ни одно государство из своего бюджета не должно содержать учреждения образования, в которых обучение и общение происходит не на том языке, который предписан Конституцией.

Мартинсонс предлагает установить приемлемый переходный период, в течение которого все государственные и муниципальные образовательные учреждения — детские сады, начальные, основные и средние школы — перейдут на латышский язык, кроме занятий по изучению иностранных языков. На частные детские сады и школы данная инициатива не распространяется.

Как сообщалось, около недели назад на портале начат сбор подписей за прямо противоположную инициативу, авторы которой призывают сохранить билингвальное образование.

Глава Минобразования Карлис Шадурскис ранее заявил, что перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык планируется с 2020/2021 учебного года.