Европейское объединение латышей (ЕОЛ) выступило с гражданской инициативой, призывая латвийцев подписаться за то, чтобы работающие за границей могли финансово поддерживать своих близких без двойного налогообложения и административных преград.

Сбор подписей проводится на портале общественных инициатив Manabalss.lv, сообщили в ЕОЛ. Цель инициативы — добиться, чтобы Сейм принял поправки к Закону о подоходном налоге с населения (ПНН). Сейчас закон обязывает людей, которые перечисляют в Латвию деньги в определенном объеме, декларировать переводы и платить налог в 23%.

ЕОЛ предлагает не облагать ПНН средства к существованию, которые жителям Латвии перечисляют латвийские граждане из-за рубежа, а декларированию должны подлежать только суммы, за год превышающие 12 минимальных зарплат.

Представитель ЕОЛ Элина Пинто подчеркнула, что латышская диаспора ежегодно отправляет в Латвию столько же денег, сколько правительство тратит на оборону государства и здравоохранение в целом.

Для многих в Латвии это источник выживания, пояснила она. На эти деньги люди покупают лекарства и оплачивают медуслуги, получают образование. Это поддержка не только близким, но и всей стране, на которую иначе легла бы более серьезная социальная нагрузка. Но нынешняя система создает лишние проблемы тем, кто помогает, и бьет по тем, кто и так в Латвии еле сводит концы с концами.

ЕОЛ также поясняет, что не всегда работающие за границей отправляют средства напрямую близким родственникам. По разным причинам они могут перечислять их незарегистрированным супругам, дальней родне, соседям, друзьям, или сельскому почтальону, которые дальше передают деньги по назначению. И в этом случае также применять ПНН негуманно, считает объединение.