Организация призывает подписаться за прекращение работы центрального подразделения RNP с передачей управления домами местным домоуправлениям. Авторы инициативы считают, что на содержание RNP нецелесообразно расходуются средства рижан, в чем они убедились, рассмотрев сметы на ремонт домов. Факты расточительства констатировал в свое время и Госконтроль.

Также, с точки зрения Ausma, работа RNP не согласована со специальными законами о правах квартировладельцев.

"RNP своей работой не облегчает управление домами, а создает непонимание, к кому и в каком случае нужно обращаться в случае необходимости, а общение с работниками RNP практически невозможно", — считает организация.

Авторы заявления пишут, что с ликвидацией RNP освободятся значительные суммы накопленных жильцами средств, которые можно будет направить на важные нужды домов.