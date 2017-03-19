Руководитель партии Нил Ушаков сказал агентству LETA, что частные поездки своих членов партия не оценивает. Заместитель председателя Янис Урбанович также подчеркнул, что это была частная инициатива Мамыкина.
Мамыкин в Европарламенте представляет группу Прогрессивного альянса социалистов и демократов. На сайте группы опубликовано заявление в связи с визитом в Сирию отдельных депутатов. В нем говорится, что группа поддерживает усилия по мирному урегулированию в Сирии и осуждает военные преступления и жестокость режима Башара Асада по отношению к жителям.
Встреча с представителями нынешнего режима осуждается и никоим образом не отражает позицию группы, говорится в заявлении группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов.
Мамыкин в ходе трехдневной поездки посетил Алеппо и Дамаск, встретится с представителями офиса ООН в Сирии и Красного полумесяца, губернатором Алеппо, президентом Башаром Асадом, спикером и депутатами парламента, министром иностранных дел и религиозными лидерами страны.