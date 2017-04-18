Депутат Сейма от фракции "Согласие" Андрей Элксниньш заявил, что не поддержит инициативу министерства здравоохранения увеличить пониженную 12% ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на медикаменты до 21%.

"Министерство здравоохранения и министерство финансов еще год назад обсуждали возможное повышение НДС на лекарства. Мы не поддерживали это тогда, не поддержим и сейчас", — рассказал Элксниньш.

"Особого ума для повышения налогов не нужно. Правительство лучше бы работало над созданием муниципальных или государственных аптек, как это происходит в Финляндии на базе государственных больниц. Вот тогда лекарства станут дешевле и людям от этого будет лучше", пояснил депутат.

"Что до уровня НДС на лекарства в других странах, то посмотрите на Великобританию или Швецию где рецептурные медикаменты не облагаются налогом, или Бельгию, Хорватию, Голландию или Польшу, где налог в 2-3 раза меньше чем в Латвии. Цифры говорят сами за себя", — подытожил Элксниньш.