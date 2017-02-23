Фракция оппозиционной партии "Согласие" подала в Сейм законопроект, предлагая разрешить повторно претендовать на доступ к гостайне, а в случае негативного решения предусмотреть возможность оспорить его в суде, сообщает LETA.

Оспаривать отказ в доступе к гостайне предлагают в департаменте административных дел Сената Верховного суда, решения которого обжалованию не подлежат. А если после отказа в доступе или его аннулирования прошел год, депутаты предлагают разрешить запрашивать доступ повторно.

Кроме того, в законопроекте предлагается обязать правоохранительное учреждение осведомлять претендента на допуск к гостайне о проверяемых фактах.

Депутат "Согласия" Андрей Элксниньш пояснил, что поправки к закону разработаны с учетом приговора Конституционного суда (КС) по делу о доступе к гостайне. ПО его словам, в нынешней систему необходимы улучшения, гарантирующие независимый судебный контроль над решениями Бюро по защите Сатверсме и Генпрокуратуры.

Как сообщалось, КС недавно, после жалобы бывшего директора департамента безопасности аэропорта "Рига" Раймонда Лагздиньша, признал, что установленный законом запрет повторно получать доступ к гостайне после его аннулирования не соответствует Конституции.