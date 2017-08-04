До сих пор "Согласие" было самой большой фракцией в Сейме, в которую входило 24 депутата. Один из ее депутатов — Валерий Агешин — по результатам муниципальных выборов был избран в Лиепайскую думу и работу в Сейме оставил. Его место занял Милославский, который к этому времен уже был исключен из "Согласия", поэтому в состав фракции не вошел.

Таким образом, в настоящее время во фракции "Согласия" и "Единства" входит одинаковое число депутатов — 23.

Следующей по величине является фракция Союза "зеленых" и крестьян, в которой работает 21 депутат. Во фракции национального объединения VL-ТБ/ДННЛ 16 депутатов, во фракции Латвийского объединения регионов и партии No sirds Latvijai — по семь депутатов.

Кроме того, в Сейме есть три внефракционных депутата — Милославский, Артусс Кайминьш и Илмар Латковскис.