Несмотря на то, что Румыния находится на берегу Черного моря, а дело происходит в конце июля, погода на реке Бордусани далека от курортной. Моросящий дождь, небо в тучах, неприятный ветер — организаторы учений словно подгадали с атмосферными условиями, чтобы все происходящее выглядело посуровее. Впрочем, для нас — международной группы журналистов, прибывшей на учения НАТО Saber Guardian 2017 — дела обстоят проще, чем для готовящихся неподалеку разведчиков-пловцов.
Одетые в гидрокостюмы, каски и разгрузочные жилеты солдаты спецподразделения усаживаются в маленькие каноэ, чтобы незаметно пересечь бурную реку и совершить вылазку на другой берег. Цель — обнаружить вражеских парашютистов, которые, согласно легенде учений, недавно высадились и взяли под контроль правый берег реки.