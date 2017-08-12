Крупные военные учения "Запад-2017", которые в сентябре пройдут в России и Беларуси, вызвали немалые опасения в странах Балтии и Европе. Латвийская армия предупредила о возможных провокациях, США решили направить в Эстонию роту десантников, а НАТО провело свои крупные учения Saber Guardian в Румынии. Корреспондент портала Delfi побывал на учениях и постарался понять, как северо-атлантический альянс видит мир в целом и ситуацию в восточной Европе - в частности.

Несмотря на то, что Румыния находится на берегу Черного моря, а дело происходит в конце июля, погода на реке Бордусани далека от курортной. Моросящий дождь, небо в тучах, неприятный ветер — организаторы учений словно подгадали с атмосферными условиями, чтобы все происходящее выглядело посуровее. Впрочем, для нас — международной группы журналистов, прибывшей на учения НАТО Saber Guardian 2017 — дела обстоят проще, чем для готовящихся неподалеку разведчиков-пловцов.

Одетые в гидрокостюмы, каски и разгрузочные жилеты солдаты спецподразделения усаживаются в маленькие каноэ, чтобы незаметно пересечь бурную реку и совершить вылазку на другой берег. Цель — обнаружить вражеских парашютистов, которые, согласно легенде учений, недавно высадились и взяли под контроль правый берег реки.