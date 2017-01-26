Латвийские СМИ в погоне за "кликами" и "лайками" забыли о том, что на самом деле идет "очень циничная игра с нашей страной и нашими основными ценностями". Об этом во время внешнеполитических дебатов в Сейме заявила председатель правления фракции "Единство" Солвита Аболтиня.

Аболтиня заявила, что жители Латвии каждый день являются объектом кампании по распространению лживой, вводящей в заблуждение пропагандистской информации. По ее словам, цель такой кампании - запугать и сбить с толку, чтобы человек не смог отличить правду от вымысла, явной лжи или полуправды.

"Даже СМИ, пишущие по-латышский, иногда попадаются на вброшенные российской пропагандой громкие заявления и сомнительные сенсации. И самое печальное, что каждый сегодня больше думает о "кликах", "лайках" и "шерах". Единственное желание, зачем это делается - завоевать максимально широкую аудиторию и показать как можно более высокий рейтинг. Как часто и мы сами, и СМИ забываем о том, что на самом деле идет очень циничная игра с нашей страной и нашими основными ценностями. И мы, фактически, сами рушим те основы, на которых стоим", - заявила Аболтиня.

Лидер "Единства" полагает, что публичное глумление над страной, чиновниками или процессами недопустимо ни в социальных сетях, ни в блогах или на порталах, ни в классических СМИ. Аболтиня полагает, что боевые действия в информационном пространстве стран Балтии идут уже несколько лет. "Только агрессия России в Украине наконец развеяла туман дезинформации и заставила многих раскрыть глаза. Многие не верили, что это на самом деле так, хотя страны Балтии знали и чувствовали это уже давно", - заявила она.