Пострадавшие в трагедии в Добеле дети в возрасте 3, 4 и 5 лет, оставшиеся сиротами и потерявшие маленькую девятимесячную сестру, находятся в местной больнице. Их состояние оценивается как средне тяжелое, рассказала Delfi главврач Добельской больницы Илва Струве.

Однако хорошей новостью является то, что "с большой долей вероятности" в пятницу, 6 января, детей уже могут выписать и передать в руки родственников, которые уже высказали желание стать опекунами.

В минувший вторник в одной из квартир социального дома в Добеле были найдены тела мужчины и женщины, а также 9-месячной девочки. Возможно, родители скончались еще 27 декабря, а ребенок позже от голода или обезвоживания. Еще трое детей в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу. Дети плакали и кричали, однако никто из соседей не сообщил об этом в полицию и не пришел им на помощь.

Начальник Госполиции Интс Кюзис на пресс-конференции не мог скрыть своего возмущения и досады, рассказывая о трагедии в Добеле. По его словам, две недели назад жительница Добеле уехала из города, оставив в доме дочь 1993 г.р. , ее мужа 1966 г.р., а также детей в возрасте девяти месяцев, трех, четырех и пяти лет. Вернувшись, она стучала в двери, однако ей никто не открывал. Из открытого окна доносились детские крики и плач, тогда она вызвала полицию.

Прибывшие полицейские вызвали спасателей, те через окно пробрались в дом и открыли двери. В кровати обнаружили тела мужчины и женщины, под кроватью находилось тело 9-месячной девочки. Остальные дети в срочном порядке были госпитализированы: у них констатировали обезвоживание, также дети были голодны. В последний раз супругов видели 27 декабря, вероятно, в этот же день они скончались.

Известно, что ранее семья была признана неблагополучной, однако позже ситуация в семье изменилась в лучшую сторону. Начат уголовный процесс. Причины смерти супругов устанавливаются. Не исключается версия наркотической передозировки.

Глава Госполиции рассказал, что он до сих пор в шоке от того, что произошло в Добеле. "Это вопиющее безразличие. Нельзя приставить полицию к каждой семье. Но можно вовремя сообщать о своих подозрениях в полицию. Хорошо, что вернулась бабушка, и удалось спасти троих детей. Страшно даже представить, что случилось бы, не вернись она 3 января", — резюмировал Кюзис.

Добельская семья, в которой случилась трагедия, не была в поле зрения сиротского суда, выяснило агентство LETA.

Для служб местного самоуправления этот трагический случай стал неожиданностью — раньше ничто не свидетельствовало о том, что в этой семье есть проблемы, сказал председатель Добельской краевой думы Андрей Спридзанс.

Семья жила в муниципальной квартире, рядом была выделена квартира матери жены, но этот дом не был социальным, как сообщил на сегодняшней пресс-конференции начальник Госполиции Интс Кюзис.

"Дети посещали учебные учреждения, разные занятия, о них заботились. Самоуправление помогало семье решать материальные проблемы, но жила она в благополучных условиях и о каких-то других проблемах ничто не свидетельствовало", — рассказал Спридзанс.