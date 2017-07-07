Комитет Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции высоко оценил действия сотрудника Центрального управления Рижской муниципальной полиции (РМП), который проявил храбрость и самоотверженность, сообщает Riga.lv. Принято решение его наградить.

В мае этого года в полицию поступила информация, что напротив дома на бульваре Аспазияс, 3, в городском канале, купается человек.

С учетом, что мужчина не мог доплыть до берега и несколько раз уходил под воду, спасатели не успели бы доехать, поэтому патрульный Центрального управления РМП Марек Лукьяновс решил действовать самостоятельно: незамедлительно прыгнул в воду и вытащил мужчину на берег.

Мужчине оказали первую помощь — укутали в термоодеяло и усадили в полицейский бусик до приезда "скорой". Мужчина был гражданином Великобритании. Почему он плавал в канале — так и не объяснил.

Храбрый полицейский получит премию в размере 60% от зарплаты.