Заместитель председателя Юрмальской думы Янис Лединьш (СЗК) сказал, что, как ему пояснили, изъятые документы не связаны с работой нынешней думы. Не исключено, что это касается предыдущего мэра Юрмалы Гатиса Труксниса.

Как сообщалось, в октябре прошлого года БПБК провело обыск в Юрмальской думе и начало уголовный процесс в связи с возможным незаконным финансированием партий в крупном объеме. По делу было задержано четыре лица. Трукснис тогда был в статусе подозреваемого. Среди подозреваемых был и предприниматель Юлий Круминьш.