При этом заявления ведущих участников рынка или организаций об ожидаемом росте цен могут стать сигналом к согласованному повышению цен для всего рынка, что в свою очередь может стать причиной для расследования нарушения правил конкуренции, подчеркнула она.
Звучащие в конце года разговоры и прогнозы о тенденциях следующего года в стране — само собой разумеющееся дело, но нельзя оставлять без внимания поднятый в публичном пространстве ажиотаж по поводу роста цен в той или иной отрасли, который может вызвать лавинообразный эффект, указала Абрама.
Свои соображения она обосновывает проведенными СК исследованиями того, как меняются расходы и цены в сети поставки продовольствия от закупки сырья до полок магазинов.
Так, проведенное в 2016 году исследование динамики изменения цен от свежего молока до конечных продуктов показало, что с ростом расходов на свежее молоко цены переработчиков не всегда растут пропорционально. При этом рынок открыт, и Латвия импортирует значительное количество равноценных латвийским молочных продуктов.
Все это не дает оснований для выраженного в декабре в СМИ беспокойства по поводу роста цен на "неестественное дешевый" хлеб, растительное масло, апельсины, кофе и другие продукты.
Конкурентное право для того и существует, чтобы в условиях честной и сильной конкуренции потребителям были доступны многообразные товары, включая продовольственные, отметила Абрама.
Она призвала переработчиков не создавать необоснованный ажиотаж и прекратить запугивать население постоянным ростом цен, а больше специализироваться и активнее развивать продукты питания более высокой ценности, чтобы они стали интересными для рынков экспорта, и благодаря растущим объемам производства продукции можно было снизить затраты на переработку.