Пока нет никаких причин драматизировать ситуацию на рынке продовольствия в связи с якобы ожидаемым ростом цен на продукты питания, поскольку связь между ценами на сырье и на конечные продукты, а также доступность импортных продуктов не дают экономических оснований для подобных опасений. Об этом сообщила председатель Совета по конкуренции (СК) Скайдрите Абрама.

При этом заявления ведущих участников рынка или организаций об ожидаемом росте цен могут стать сигналом к согласованному повышению цен для всего рынка, что в свою очередь может стать причиной для расследования нарушения правил конкуренции, подчеркнула она.

Звучащие в конце года разговоры и прогнозы о тенденциях следующего года в стране — само собой разумеющееся дело, но нельзя оставлять без внимания поднятый в публичном пространстве ажиотаж по поводу роста цен в той или иной отрасли, который может вызвать лавинообразный эффект, указала Абрама.

Свои соображения она обосновывает проведенными СК исследованиями того, как меняются расходы и цены в сети поставки продовольствия от закупки сырья до полок магазинов.

Так, проведенное в 2016 году исследование динамики изменения цен от свежего молока до конечных продуктов показало, что с ростом расходов на свежее молоко цены переработчиков не всегда растут пропорционально. При этом рынок открыт, и Латвия импортирует значительное количество равноценных латвийским молочных продуктов.

Все это не дает оснований для выраженного в декабре в СМИ беспокойства по поводу роста цен на "неестественное дешевый" хлеб, растительное масло, апельсины, кофе и другие продукты.

Конкурентное право для того и существует, чтобы в условиях честной и сильной конкуренции потребителям были доступны многообразные товары, включая продовольственные, отметила Абрама.

Она призвала переработчиков не создавать необоснованный ажиотаж и прекратить запугивать население постоянным ростом цен, а больше специализироваться и активнее развивать продукты питания более высокой ценности, чтобы они стали интересными для рынков экспорта, и благодаря растущим объемам производства продукции можно было снизить затраты на переработку.