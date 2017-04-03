"В Латвии есть большая часть жителей, которые не считают, что существует реальная военная угроза со стороны России. Поэтому они скептически настроены в отношении увеличения бюджета на военные расходы и, скорее всего, не были бы готовы платить еще больше, если будет создан Европейский оборонный союз", — отметил Кажоциньш на международной конференции "60-летие годовщины Европейского проекта".

Советник президента уверен, что, если все-таки будет создана автономная система обороны, она не должна дублировать сферы, которыми удачно управляет НАТО. Он ответил, что НАТО сейчас выполняет очень важную роль в обороне Латвии.

По мнению Кажоциньша, Латвия тоже к своей защите относится очень ответственно, но существует ряд вызовов для безопасности, которые есть и будут актуальными.

"Латвия, к сожалению, никогда не сможет поменяться местами, например, с Исландией. Всегда будем соседями России, поэтому мы очень заинтересованы, чтобы у нас были хорошие отношения с ней. Чтобы это была демократическая Россия, которая придерживается международных отношений и с которой можно вести торговлю", — сказал Кажоциньш.

Финансовые издержки в качестве важной проблемы при создании Европейского оборонного союза упомянули и другие участники конференции.