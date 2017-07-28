После того, как в социальных сетях и местных СМИ разразился скандал по поводу небезопасных для пешеходов и транспортных средств ремонтных работ на улицах Риги, представители Департамента сообщения Рижской думы встретились с фирмами-подрядчиками, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. На встречу также были приглашены специалисты Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) и агентства Latvijas valsts ceļi.

"Нужно понимать, что на время ремонтных работ мы передали в ваши руки улицы столицы. Вы ответственны не только за качественный результат, но и за продуманную организацию движения, заботу о безопасности и удобстве каждого участника сообщения", — заявил глава департамента Эмил Якрин.

За два дня, прошедшие с момента публикации видеороликов, на которых видно, что выполняющие ремонтные работы на рижских улицах компании зачастую не обеспечивают безопасность пешеходов и транспортных средств, Рижская дума составила уже 11 актов о наложении штрафа. Их общая сумма достигает 8 тысяч евро.

Сразу после этого Якринс признал, что проведение строительных работ на густонаселенных территориях "является сложным процессом, который создает неудобства участникам сообщения". Как свидетельствуют видеоматериалы, на некоторое время неудобства "могут быть значительными", пояснил он.