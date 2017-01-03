Сартс считает, что главной проблемой современного общества является стремление человека найти в интернете информацию, которая укрепляет уже имеющиеся у него представления о геополитике, а не желание найти максимально объективные и правдивые вещи. Недружественные страны понимают это и используют сей фактор в своих целях, сообщает LETA.

При этом, подчеркнул Сартс, по сравнению с Европой латвийское общество может лучше противостоять информационным атакам, хотя часть населения все же восприимчива к пропаганде.