Из-за забастовки семейных врачей уменьшилось количество направлений к врачам-специалистам, принимающим пациентов по квотам, поэтому специалисты оказались недостаточно загруженными, хотя в конце месяца им придется платить за выполненную работу. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказал руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

По его словам, пациенты, которых не принимают семейные врачи, сейчас обращаются в приемные отделения больниц, что оборачивается дополнительной нагрузкой для персонала больниц. Поэтому персонал больниц ощущает неудовлетворенность пациентов, так как из-за отсутствия направлений медицинские услуги, оказанные в больнице, обходятся пациентам значительно дороже.

Напомним, что семейные врачи решили изменить форму забастовки.

Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) постановила, что забастовка продлится до 1 октября, и до этого времени ассоциация надеется на переговоры с премьером о разрешении ситуации. В это время врачи будут принимать не более 20 пациентов в день, а остальных записывать в очередь на прием.

Также семейные врачи не будут проводить профилактику взрослых - ее можно будет пройти только за плату. Забастовочный комитет также призывает врачей не подписывать договоры о системе электронного здравоохранения и не пользоваться ею.

Как сообщалось, Минздрав сегодня направил ЛАСВ окончательное предложение правительства по забастовочным требованиям, в котором призывает уже завтра прийти к соглашению с премьер-министром и министром здравоохранения.