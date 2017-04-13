Прогнозируемые в ближайшие ночи минусовые температуры, скорее всего, не причинят большого вреда плодовым деревьям и зерновым культурам, заявили опрошенные агентством LETA специалисты в области растениеводства и садоводства.

Как отметила главный научный сотрудник Института садоводства Мара Скривеле, почки на плодовых деревьях еще не распустились, поэтому мороз на них не окажет большого воздействия, однако в предстоящие ночи следует укрыть клубнику, если она высажена под открытым небом.

По словам Скривеле, в целом нынешняя весна благоприятна для плодовых культур, и плодовые деревья, скорее всего, начнут цвести в привычное время — в конце мая.

Представитель Латвийского сельскохозяйственного консультационно-образовательного центра Оскар Балодис отметил, что посевы зерновых культур мороз может затронуть, если температура достигнет -5 градусов, но они не погибнут. В целом морозы большой опасности для посевов не представляют.

По прогнозам синоптиков, на Пасху в Латвии по ночам ожидаются морозы до -2..-9 градусов, а местами может образоваться снежный покров.