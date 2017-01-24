Председатель Сейма Инара Мурниеце призвала с уважением относиться к должности президента Латвии, включая тех, кто занимал этот пост ранее.

"Любой, кому парламент доверил выполнять эти обязанности, понимает, что это пост на всю жизнь. Даже когда обязанности формально снимаются, на этого человека ложится большая ответственность, и он продолжает представлять народ и государство", — заявила Мурниеце, комментируя многочисленную критику в адрес экс-президента Вайры Вике Фрейберги из-за случая элитным местом захоронения на Первом лесном кладбище в Риге.

"Президент — один из символов страны. Сейчас мы наблюдаем попытки его дискредитировать, совершая нападки на бывшего президента Вайру Вике-Фрейбергу. Обвинения и оскорбительная реторика, которые сейчас наблюдаем в публичном пространстве — попытка ослабить нашу страну", — приводит слова Мурниеце LETA.

Правящая коалиция: это атака на символ страны

Днем ранее после заседания коалиционных партий заместитель председателя "Единства" Эдвард Смилтенс назвал скандал с Вайрой Вике-Фрейбергой "атакой на символ государства".

Он напомнил, что закон об обеспечении деятельности президента страны предусматривает, что расходы по захоронению и содержанию могилы президента и лиц, занимавших эту должность, покрывает государство, так что сложившаяся ситуация совершенно абсурдна.

Смилтенс подчеркнул, что экс-президент Латвии Вике-Фрейберга является очень уважаемой личностью, которая всегда выражала свое мнение достаточно резко, в том числе о действиях России. То, что происходит сейчас, — это попытка ее дискредитировать.

Сопредседатель национального объединения VL-ТБ/ДННЛ Гайдис Берзиньш также выразил недоумение по поводу сложившейся ситуации. Он допускает, что правоохранительные органы должны преследовать инициаторов этой кампании. Берзиньш уточнил, что речь идет не о дискуссии, а об обвинениях Вике-Фрейберги в злоупотреблении полномочиями.

За что критикуют Вике-Фрейбергу

Информацию о том, что Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте, обнародовала газета Diena. По данным газеты, на Первом и Втором лесных кладбищах могилу "со стороны" получить невозможно. Первое лесное кладбище является частично закрытым. Здесь места могут получить только те у кого, уже есть захоронения и они "заполнены". Тем не менее, место на Первом лесном кладбище получила Вайра Вике-Фрейберга. Как это произошло, ни экс-президент, ни другие лица изданию рассказать не пожелали.

Закон об обеспечении деятельности президента государства устанавливает лишь то, что место захоронения бывшего главы государства и его содержание оплачивается из средств госбюджета. Однако в законе не говорится о том, что у экс-президентов есть преимущества перед обычными людьми в выборе места захоронения.