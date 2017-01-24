"Любой, кому парламент доверил выполнять эти обязанности, понимает, что это пост на всю жизнь. Даже когда обязанности формально снимаются, на этого человека ложится большая ответственность, и он продолжает представлять народ и государство", — заявила Мурниеце, комментируя многочисленную критику в адрес экс-президента Вайры Вике Фрейберги из-за случая элитным местом захоронения на Первом лесном кладбище в Риге.
"Президент — один из символов страны. Сейчас мы наблюдаем попытки его дискредитировать, совершая нападки на бывшего президента Вайру Вике-Фрейбергу. Обвинения и оскорбительная реторика, которые сейчас наблюдаем в публичном пространстве — попытка ослабить нашу страну", — приводит слова Мурниеце LETA.
Правящая коалиция: это атака на символ страны
Днем ранее после заседания коалиционных партий заместитель председателя "Единства" Эдвард Смилтенс назвал скандал с Вайрой Вике-Фрейбергой "атакой на символ государства".
Он напомнил, что закон об обеспечении деятельности президента страны предусматривает, что расходы по захоронению и содержанию могилы президента и лиц, занимавших эту должность, покрывает государство, так что сложившаяся ситуация совершенно абсурдна.
Смилтенс подчеркнул, что экс-президент Латвии Вике-Фрейберга является очень уважаемой личностью, которая всегда выражала свое мнение достаточно резко, в том числе о действиях России. То, что происходит сейчас, — это попытка ее дискредитировать.
Сопредседатель национального объединения VL-ТБ/ДННЛ Гайдис Берзиньш также выразил недоумение по поводу сложившейся ситуации. Он допускает, что правоохранительные органы должны преследовать инициаторов этой кампании. Берзиньш уточнил, что речь идет не о дискуссии, а об обвинениях Вике-Фрейберги в злоупотреблении полномочиями.
За что критикуют Вике-Фрейбергу
Информацию о том, что Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте, обнародовала газета Diena. По данным газеты, на Первом и Втором лесных кладбищах могилу "со стороны" получить невозможно. Первое лесное кладбище является частично закрытым. Здесь места могут получить только те у кого, уже есть захоронения и они "заполнены". Тем не менее, место на Первом лесном кладбище получила Вайра Вике-Фрейберга. Как это произошло, ни экс-президент, ни другие лица изданию рассказать не пожелали.
Закон об обеспечении деятельности президента государства устанавливает лишь то, что место захоронения бывшего главы государства и его содержание оплачивается из средств госбюджета. Однако в законе не говорится о том, что у экс-президентов есть преимущества перед обычными людьми в выборе места захоронения.