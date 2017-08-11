Вчера в суде Латгальского предместья Риги защитники предложили залог, чтобы освободить из-под ареста отстраненного от должности администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса, рассказал адвокат Спрудса Янис Розенбергс.

Арест был применен к Спрудсу 9 июня, но вчера суд постановил оставить его под арестом, и решение обжалованию больше не подлежит, но полиция в любой момент может принять решение освободить Спрудса. В противном случае через два месяца суд снова рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Согласно Уголовно-процессуальному закону, подозреваемого в особо тяжком преступлении можно держать под арестом не более 24 месяцев, в том числе в досудебном процессе не более 15 месяцев. Спрудс находится сейчас в статусе подозреваемого, и неизвестно, когда полиция передаст дело для предъявления обвинений.

По словам Розенбергса, на суде защита предложила освободить Спрудса под залог или установить домашний арест. Согласно декларации должностного лица, Спрудс накопил наличными 310 тыс. евро. Часть этих денег изъята в ходе обыска, но арест на них не наложен.

Адвокат характеризует дальнейшее применение ареста как несправедливое и допускает возможность обратиться в Европейский суд по правам человека. Аргумент полиции состоит в том, что Спрудс может помешать расследованию.

Пока он не дал никаких показаний и считает, что дело против него начато без оснований.

В четверг суд постановил оставить под арестом и администратора неплатежеспособности Науриса Дуревскиса.

Как сообщалось, арест как мера пресечения применен к администраторам Марису Спрудсу, Илмару Крумсу и Дуревскису с 9 июня. В тот же день был арестован и финансист Йоренс Райтумс, которого полиция через несколько дней освободила, применив другую меру пресечения. 26 июля был освобожден из-под ареста Крумс.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции начало два процесса. В одном фигурируют Спрудс, Крумс и Райтумс, которым инкриминируется легализация преступно нажитых средств, а Райтумсу — участие в вымогательстве и легализации. Арест связан с делом "Trasta komercbankа".

Дуревскис подозревается в попытке вымогательства взятки.