По словам Колабутина, информация о гражданине Латвии уточняется, поскольку нередки случаи двойного гражданства. Мужчина поступил в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга.

В МИД Латвии информацией о том, что среди пострадавших в теракте есть гражданин Латвии, не располагают, сообщает LETA.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ранее заявлял, что среди пострадавших есть всего три иностранца (остальные — россияние) — это граждане Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

В стационарах города остаются 50 пациентов. Десять из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 13 человек приняли решение получать медицинскую помощь амбулаторно, один пациент уже выписался.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Как сообщили в Следственном комитете РФ, взрывное устройство, по предварительным данным, привел в действие один из пассажиров. Личность исполнителя уже установлена — это выходец из Киргизии, этнический узбек.

По данным главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, в результате теракта погибли 14 человек, еще 49 находятся в больницах.