Портал Delfi по открытой и доступной базе данных службы Госдоходов обобщил информацию деклараций руководства Госполиции и глав управлений регионов за 2016 год.
- 1. Интс Кюзис увеличил накопления до 42 тысяч
- 2. Шеф уголовной полиции Гришин заработал 48 тысяч
- 3. Начальник полиции правопорядка Велшс продал старый автомобиль
- 4. Начальник управления криминалистики заработал 30 тысяч
- 5. Глава бюро внутреннего контроля заработала 21 тысячу
- 6. Маркитанс за хозяйственную работу получил 24 тысячи
- 7. Глава управления Видземского региона заработал 26 тысяч
- 8. Глава управления Земгальского региона сократил долги
- 9. Глава управления Курземского региона заработал 25 тысяч
- 10. Глава управления Латгальского региона заработал 27 тысяч