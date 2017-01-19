Доходы наиболее нуждающихся жителей Латвии в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли на 10,6%, а доходы наиболее зажиточных домохозяйств — на 5,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В 2015 году доходы наиболее нуждающихся жителей составляли в среднем 150 евро в месяц на одного члена семьи, а доходы наиболее зажиточных домохозяйств — 896 евро. В среднем в Латвии доходы домохозяйств за год выросли на 7,6% — до 417 евро.

По сравнению с низшей точкой экономического кризиса в 2010 году в 2015 году больше всего увеличились доходы наиболее нуждающихся домохозяйств — на 54,4% и наиболее зажиточных домохозяйств — на 44,4%.

При этом в Латвии уменьшилось неравенство доходов, указывает ЦСУ. В 2015 году коэффициент Джини составил 34,5% — на 0,9 процентного пункта меньше, чем в 2014 году. В 2015 году доходы 20% наиболее зажиточных жителей страны были в 6,2 раза выше доходов 20% наиболее нуждающихся жителей (в 2014 году — в 6,5 раза выше).

Однако в сравнении с другими странами ЕС неравенство доходов в Латвии остается высоким. По коэффициенту Джини Латвия занимает 6-е место в ЕС. Выше этот показатель только в Литве (37,9%), Румынии (37,4%), Болгарии (37%), Эстонии (34,8%) и Испании (34,6%). Средний показатель по ЕС составляет 31%.

В ходе исследования ЦСУ в 2016 году было опрошено 6000 домохозяйств и 11,6 тыс. респондентов старше 16 лет.