Согласно законам, самоуправления имеют право вести коммерческую деятельность, однако власти должны оценивать, насколько она обоснованна. Помимо этого, муниципалитет должен консультироваться с Советом по конкуренции. Однако в Совете отмечают, что самоуправления по данным вопросам обращаются редко, а недавняя ревизия Госконтроля показала, что местные думы все чаще начинают вести бизнес, не связанный с функциями самоуправления.

Как сообщает передача Ziņu TOP 10 телеканала LNT, дума Ругайской волости решила открыть стрельбище. При этом выяснилось, что особой прибыли это не приносит. Как пояснили авторам передачи в думе, "это была ошибка". После того, как самоуправление решило не заниматься стрельбищем напрямую, его попросту начали сдавать местному охотничьему коллективу.

Дума Вайньодского края привлекла внимание Госконтроля тем, что предлагала столярные услуги — несмотря на то, что в регионе уже работало несколько предприятий аналогичного профиля. Самоуправление изготавливает различную продукцию для своих нужд, а на рынок выпускает гробы. Впрочем, мэр Висвалдис Янсонс поясняет столь необычный выбор предпринимательской деятельности тем, что "ни один бизнесмен не пришел и не сказал "Если бы вы этого не делали, то я смог бы".

Также, как выяснил Госконтроль, самоуправления Латвии предоставляют такие услуги как пилка дров, нерегулярные пассажирские перевозки, подстригание травы, гостиница, аренда тракторной техники.