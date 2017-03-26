Как сообщает передача Ziņu TOP 10 телеканала LNT, дума Ругайской волости решила открыть стрельбище. При этом выяснилось, что особой прибыли это не приносит. Как пояснили авторам передачи в думе, "это была ошибка". После того, как самоуправление решило не заниматься стрельбищем напрямую, его попросту начали сдавать местному охотничьему коллективу.
Дума Вайньодского края привлекла внимание Госконтроля тем, что предлагала столярные услуги — несмотря на то, что в регионе уже работало несколько предприятий аналогичного профиля. Самоуправление изготавливает различную продукцию для своих нужд, а на рынок выпускает гробы. Впрочем, мэр Висвалдис Янсонс поясняет столь необычный выбор предпринимательской деятельности тем, что "ни один бизнесмен не пришел и не сказал "Если бы вы этого не делали, то я смог бы".
Также, как выяснил Госконтроль, самоуправления Латвии предоставляют такие услуги как пилка дров, нерегулярные пассажирские перевозки, подстригание травы, гостиница, аренда тракторной техники.