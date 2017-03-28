"Я ни в коем случае не вступила бы ни в одну из партий, стоящих у власти", — заявила агентству LЕТА бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), кандидат в мэры Риги от Новой консервативной партии (НКП) Юта Стрике.

"Наблюдая за так называемыми старыми латышскими партиями, стоящими у власти, и зная более-менее, как они работают, мне это не нравится. Мне не нравится и тотальное равнодушие этих партий к коррупции, незаинтересованность в борьбе с ней", — сказала она.

Стрике призналась, что никогда не планировала стать политиком. "Мне нравилось бороться с преступностью, будь то коррупция, контрабанда или грабеж. Мне нравилась эта работа, но выяснилось, что заниматься рутиной и ловить мелких воров мне было разрешено, но, как только контрабанда оказывалась связана с политическими партиями, начальство ставило препоны. Были случаи, когда дело изымалось из производства или материалы пересылались в другой отдел", — рассказала Стрике.

По ее словам, так было и в Полиции безопасности, и в БПБК. "Я усидела бы на должности очень долго, если бы ловила только нечестных дорожных полицейских", — призналась Стрике. Понимая, что на уровне БПБК ничего нельзя изменить и фактически все, в том числе и правоохранительные органы, зависит от политики, она поняла, что единственный способ изменить среду — заняться политикой.