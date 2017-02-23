Суд Видземского предместья Риги отменил решение Бюро по контролю закупок административно наказать главу Госполиции Инта Кюзиса за то, что он в обход договора выплатил аванс фирме, поставлявшей полиции автомобили. Суд пришел к выводу, что данный поступок Кюзиса был продиктован крайней необходимостью, что оправдывает чиновника.

Речь идет о случае, когда Кюзис распорядился перечислить фирме Auto Blitz, победившей в конкурсе на поставку автомобилей для нужд Госполиции, аванс в размере 20% от суммы. При этом в договоре об авансе ничего сказано не было, гарантии на его возвращение в случае невыполнения обязательств также отсутствовали.

В результате Бюро по контролю закупок сочло действия Кюзиса административным правонарушением. Сам он пояснил свой поступок тем, что сложилась ситуация, когда у Auto Blitz не было денег, чтобы оборудовать готовые к поставке автомобили должным образом. Так как это происходило во время президентуры Латвии в ЕС, то, учитывая геополитическую ситуацию на тот момент, полиции были крайне необходимы эти автомобили. Поэтому, как рассказал Кюзис, он пошел на этот шаг. В итоге суд счел его доводы убедительными.

В 2015 году на покупку 40 автомашин Opel Insignia для Госполиции было израсходовано 1,86 млн. евро, сообщил начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

В фирме-поставщике работает муж Аболтини

Ранее депутат Сейма Андрей Элксниньш отмечал также тот факт, что членом совета в Auto Blitz выступает Янис Аболтиньш, супруг лидеров партии "Единство" Солвиты Аболтини и просил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией обратить на это внимание.

По мнению депутата, подозрения вызывает целый ряд совпадений о подготовке технических спецификаций с предложением конкретного претендента, качестве дополнительного оборудования и возможностях заводской скидки от Opel для такой закупки, которая в любом другом конкурсе составила бы 20-30% от стоимости каждого автомобиля.

"Хоть и главным критерием выбора победителя было самое хозяйственно выгодное предложение, а не самая низкая цена, допускаю, что самой выгодной эта закупка была именно для политиков "Единства". Государственные закупки для отдельных политиков настолько актуальны, что сотрудники Государственной полиции, которые будут работать на этих автомобилях, не обеспечены ни формой, ни мотивирующей системой оклада, ни социальными гарантиями", — отметил Элксниньш.