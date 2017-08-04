Суд Видземского предместья Риги сегодня оправдал обвиняемого в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины жителя Даугавпилса Артема Скрипника. Это первое уголовное дело об участии в вооруженном конфликте на Украине, закончившееся пока приговором первой судебной инстанции.

В качестве меры пресечения в отношении гражданина Латвии Скрипника был применен арест. После вынесения оправдательного приговора суда он будет освобожден из-под стражи. Суд рассматривал дело на закрытых заседаниях, сегодняшнее заседание суда проходило в режиме видеоконференции, Скрипник во время него находился в тюрьме.

Как сообщила адвокат подсудимого Имма Янсоне, получивший травму головы Скрипник не был конвоирован в суд из-за болей в ноге. Согласно выписке из Луганской больницы, Скрипник пострадал в автокатастрофе, у него был гемипарез.

После улаживания формальностей Скрипник в ближайшее время будет освобожден из тюрьмы.

Как сообщалось, обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.

В суде Скрипник утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в своих показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя, так как находился под психологическим давлением.

26 апреля суд просмотрел видеозапись показаний обвиняемого, данных следователям ПБ. В них Скрипник рассказывает, что жил в Москве и с 2008 года участвовал в групповых занятиях, в том числе на военные темы. Летом 2014 года ему предложили вместе с этой группой отправиться в восточную Украину. За один день участия в вооруженном конфликте ему предложили 20 тыс. рублей. Оружие и форму Скрипнику выдали еще в России, а в боевых действиях в Луганске и Донецке он участвовал с июля 2014 года. Скрипник утверждал, что убивал людей — как снайпер он якобы застрелил более 100 человек. После ранения он месяц лечился в больнице, а потом продолжал участвовать в боевых действиях до конца апреля 2015 года.

В мае 2015 года Скрипник был задержан в России за незаконное пересечение границы, но уже в октябре был освобожден. В начале 2016 года его задержали в Латвии.